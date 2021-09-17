緯湃科技(Vitesco)周四上市首日波動劇烈，收盤時股價收跌。緯湃在從德國車用零件供應商大陸集團(Continental分拆之後，準備在電動車轉型道路上另謀出路。

此次的分拆也讓大陸集團市值蒸發37.3億歐元(約43.8億美元)，周四大跌16%，來到94.9歐元，市值不到190億歐元。

從大陸集團的動力傳動部門分拆下來的緯湃，周四以23.6億歐元的市值結束第一天的交易。緯湃主要為生產內燃機引擎的動力系統，並且試圖日漸增加生產混合動力系統和純電動系統。

大陸集團為全球一級車用零組件供應商，產品從輪胎到駕駛輔助系統等。由於新冠疫情導致市場環境不利，大陸將該上市工作延後約兩年。

緯湃執行長Andreas Wolf在德國證交所表示，新冠危機完全印證了公司的策略，即電動化移動正在蓬勃發展。

緯湃周四以59.80歐元開始交易，當天交易價格約在56.89至66.88歐元之間波動，最後以58.9歐元收盤。

目前緯湃的絕大部分營收皆來自內燃機汽車的零組件，Wolf曾告訴路透，希望到2030年達成電動車零組件占總收入四分之三的目標。

緯湃在2020年營收下降12%，來到80億歐元；主因為傳染病大流行、汽車晶片的短缺、原材料成本的上漲，阻礙了整體汽車產業的銷售成績。