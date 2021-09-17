大陸太陽能裝機到年底前恐一路趕進度，加上當地新產能尚未穩定、歐洲龍頭廠近期又調高報價下，都將對台系EVA廠帶來支撐，帶動EVA需求和報價，帶動亞聚(1308)延續昨日強勢，股價開高走高，盤中漲幅約3%。

大陸今年上半年在太陽能裝機上進度不如預期，故先前在6月就已經開始積極增加EVA採購量、回補庫存，當時，市場就將此解讀為下半年的太陽能裝機正向訊息。現階段大陸拚年底前裝機進度達陣，將拉升EVA需求回溫，且大陸新產能的量產也尚未穩定，對台系相關EVA廠都相當有利，除亞聚外，另一檔就是台塑(1301)。

2020年全球太陽能光電新增裝機量為130GW，太陽級能EVA需求落在60萬噸左右，而今年來看，太陽能裝機量拉高到158GW，預計將帶動大陸全年總體EVA需求將達200萬噸、又以太陽能級為大宗，在大陸EVA供應出現短缺下，EVA報價可望一路旺到下半年。

市場仍預估2021年全球裝機量將達158GW、年增14%下，太陽能膠膜業者期待太陽能裝機需求在下半年後來居上。目前歐洲EVA廠商Versalis德國廠也因故交貨不及，龍頭廠斯爾邦調漲報價逾8%。