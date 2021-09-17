大同(2371)旗下百分百子公司尚志資產本周公告將於9月22日除息，配發5.15億元現金股利，將可望再挹注母公司大同的獲利，累計今年前三季尚志資產挹注大同獲利已達12.15億元。大同早盤亮燈鎖住漲停價，掛市價買單逾4.7萬張，股價創2018年12月以來新高。

大同去年淨損10.76億元，若排除認列華映公司25.9億元投資損失，在轉投資公司尚志資產「大同莊園案」的獲利挹注，以及連續20年獲利且穩定配息的大世科(8099)加持下，實際上是獲利，今年本業已由去年各季虧損，轉虧為盈，上半年獲利5.26億元，每股淨利為0.23元。第二季單季母公司業主淨利為8.27億元，EPS達0.35元。

尚志資產今年前三季已經挹注大同獲利12.15億元，尚志資產「大同莊園」第二期推出預售後已完銷，總銷金額約25億元，預計2024年第二季完工，中和捷運聯開發案已取得捷運萬大線第一期LG07站投資權，與台北市政府共同開發中，可望逐年貢獻獲利。

大同持有大世科股權約42%，大世科今年配發1.5元現金股利，將於10月8日發放現金。