中鴻(2014)今(17)日下午將開出10月內銷盤價，隨著中鋼開平盤，市場預期中鴻亦可望跟進開平。中鴻第三季鋼價仍小漲，第三季營收預估可再創新高。

中鴻今天將開出10月內銷盤價，以及10~12月外銷盤價。產業人士預期，中鴻內銷盤可能將跟進中鋼(2002)開平盤，外銷則可能開平盤或小跌，外銷市場略降溫，主要受到東南亞疫情，加上近期歐洲鋼價漲多盤整影響。

中鋼10月內銷盤價多為平盤，中鋼公司表示，因東南亞疫情嚴峻，航運塞港、缺櫃等影響，下游交貨遞延，需求可能遞延釋出。隨著中鋼月盤多持平，因此中鴻內銷盤跟進中鋼開平盤的機率大。

中鴻9月內銷盤價以及外銷盤價續漲，有利9月營收走強、力拚創高，整體第三季營收可望再創新高。

第四季初雖受東南亞疫情仍未見明顯趨緩影響，但預期後續隨著疫情趨緩，鋼市旺季需求仍可逐步釋出，有利中鴻第四季營收持穩向上。

今年鋼市進一步復甦，鋼價持續上漲，中鴻今年前8月營收攀高，上半年獲利亦創新高；展望下半年鋼價預計持穩向上，公司今年營運將挑戰新高。