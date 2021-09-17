中國恒大陷入債務危機，持有該集團債券的投資者據傳已選擇投資銀行Moelis & Co和律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，為或將進行的一批債券重組作準備。

路透引述消息人士報導，顧問工作主要聚焦於若約200億美元的未到期海外債券違約，縮應採取的後續行動。債務重組有望幫助提振恒大債券的價格。

恒大是全球負債最多的房地產開發商之一，目前該公司面臨3種可能的情況，包括無序倒閉、有管理的破產和政府救助，後者發生的可能性最低。金融市場已經消化其債券償付可能出現違約的情況，並預期集團資產將進行重組。該集團負債總額超過3000億美元，相當於大陸GDP的2％。

恒大已被多間評級機構下調評級，包括標普、惠譽及穆迪等。惠譽估計，9月底前公司將面臨1.29億美元的債券利息支付，年底前則有8.5億美元債券利息要支付。

另一方面，外媒引述消息人士指出，正在努力留存現金的恒大計劃9月允許投資者和員工折價購買該公司物業資產，以償還數十億美元逾期的理財投資產品。對於選擇折價購買物業而不是現金兌付的投資者，恒大將在30日前安排一次線上的房地產活動。