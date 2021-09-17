台南市警察局長方仰寧貫徹市長黃偉哲「酒駕零容忍」政策，對「自家人」酒駕更不輕饒。保大霹靂小隊洪姓警員本月13日凌晨與朋友餐敘飲酒後，因騎機車返家途中未戴安全帽，被警一分局臨檢，他不僅當場表明自己是警察，還拒絕接受酒測，最後被帶回警所調查。方仰寧得知後要求徹查，不僅洪被撤牌、記大過並調地，分隊長及大隊長也受到連坐處分分別記過、申誡1次。

保大表示，隊部平時都會利用各種場合，向員警宣導酒後不開車，但還是有人犯錯，對於洪員酒駕事件將深刻檢討；至於對方拒絕酒測的理由，則是擔心酒測超標會有刑事責任，雖然拒測屬行政裁罰，但依規定可處18萬元罰鍰、吊銷駕照。

市警局則強調，洪員不僅被拔掉霹歷小隊成員的牌照，還記大過、調地，分隊長也記過1次，大隊長申誡1次；至於直屬小隊長則因到任未滿4個月免究。

據查，50多歲的洪姓警員，13日凌晨與朋友餐敘飲酒後騎車返家途中，剛好碰到警一分局後甲派出所臨檢。由於員警聞到他的身上有酒味，要求進行酒測，但他表明自己也是警察，並拒絕接受酒測，最後被帶回警所，還通報督察系統進行調查。