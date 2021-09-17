阿根廷日前發生一起駭人事件，一名男子幫媽媽整理花園時，意外打破一個玻璃罐，沒想到裡頭卻傳來一股詭異的腥臭味，仔細一看竟藏了一根男性生殖器，嚇得他臉色發白，立刻打電話報警。

綜合外媒報導，布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）巴爾卡塞市（Balcarce）一名男子時隔3個月再次幫媽媽整理家中雜草叢生的花園時，過程中不慎打破一個玻璃罐，隨即被強烈的味道給嚇了一跳，沒想到仔細一看，罐子裡竟然裝著一根男性生殖器。

警方獲報後隨即趕抵現場，初步認定玻璃罐中的是一名人類男性的生殖器，並且還裝有保存陰莖的液體。目前警方以「發現人類遺骸」名義開始調查這起事件，除了將其交由法醫進一步鑑定之外，也積極尋找生殖器失主和犯案者的真實身分。

男子母親得知此事後也十分震驚，不解為何自家花園會突然出現裝有生殖器的玻璃罐，整起事件尚待警方調查釐清。