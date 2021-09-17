台大醫院人體試驗倫理委員會最快下周開始進行莫德納混打高端臨床試驗，10月底將有初步結果，讓不少第一劑打莫德納的民眾害怕。對此，精神科醫師沈政男今表示，即便正副總統都去打高端，但高端的打氣仍不佳，顯示出民眾對高端始終有疑慮，如今又想混打莫德納，只能說是還沒學會走路就想飛。

沈政男今在臉書發文表示，高端疫苗實際保護力無法被證實，雖正副總統都打高端，但高端第一劑的施打人數至今僅數十萬，顯示出民眾對高端始終抱著疑慮，如今又想要混打莫德納疫苗，這樣的行為只能用一句話形容「還沒學會走路，就想要飛！」

沈政男指出，部分專家支持高端混打莫德納的實驗，因為覺得mRNA疫苗產生心肌炎多發生在第二劑，因此混打高端就能夠避免，但他認為，所謂的心肌炎副作用，在第二期和三期的實驗都沒有發現，而是實際打了幾百萬人才發現異樣，如今高端才打多少人，將來是否會出現罕見副作用，這個話恐怕不能說得太滿。

沈政男也說，如果想要混打次單元疫苗，與Novavax藥廠合作，混打莫德納與Novavax應該會比莫德納配高端更可信。不過，不管怎麼說，最該進行的混打試驗應是莫德納混打BNT，因為後者的貨量已經逐漸趕上。

沈政男透露，混打起初是為避免AZ的血栓副作用，但意外發現免疫生成數據優異，不過還沒有大規模的研究可以證明其成效。他認為，現在保護力最好的仍是mRNA的疫苗，最理想的組合應是2劑mRNA疫苗，接下來才是AZ加mRNA或兩劑AZ加mRNA，台灣應該朝這個方向努力，而不是另闢旁門左道。