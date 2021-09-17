澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）今天表示，澳洲與美國已達成新的軍力部署協議，雙方空軍將擴大合作，美國各型軍機會輪流派遣到澳洲。

路透社報導，美澳外交與國防部長在華府會談後舉行聯合記者會，杜登會中表示，雙方「將大規模加強軍力部署合作，促進彼此共同行動能力，並深化在印太地區聯盟活動」。

他說：「這將包括擴大空軍合作，透過美國各型軍機輪流派遣到澳洲的方式進行。」

「我們也將建立聯合後勤保障和維護能力，以支援我們增加的活動，包括在澳洲的潛艦和水面戰艦的後勤和保障能力。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這次會談已贊同主要軍力部署倡議，將擴大美軍在澳洲部署的權限。

在杜登與奧斯汀會談的前一天，美國與英國表示，兩國將提供澳洲有關部署核動力潛艦的技術與能力。

中國16日譴責美國、英國和澳洲建立新的印太安全聯盟，並說此類夥伴關係不應針對第3國，也警告此舉將加劇區域軍備競賽。