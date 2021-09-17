藝人澎恰恰去年宣布欠下2.4億巨債破產，被龐大債務壓到喘不過氣，「直播天王」連千毅開出1900萬年薪邀約直播合作，不過澎恰恰緊急發出聲明，否認兩人達成合作協議，今天更召開記者會，強調對方搶先公布消息，讓他感到相當錯愕，才決定對外說明一切，對此，友人也表示：「有些人想幫忙反而害了他」。

澎恰恰今天召開記者會，友人表示情況沒想像中糟糕，債務也非外界想的那麼多，希望大家不要再給澎哥壓力，給他時間和空間去處理債務，如今「人情壓力包袱越來越多，債務也沒減少」，更強調過程中並沒有拿到這些金額，直言有些人想要幫忙卻反而害到他，疑似在暗諷連千毅，此外，召開記者會是強調不需要外界可憐，自己仍有能力還清債務，對於瘋傳的負面新聞導致無法認真工作，因此向外界喊話：「未來不排除接下任何有機會還債的工作」，強調所有賺的收入都會拿來還債，至於目前欠的債款還有兩億多，粗估演藝圈目前還多了十幾個債主。

澎恰恰強調並非不想和連千毅合作，對於他在直播、電商業的熱情相當敬佩，只不過直播事業對他而言，彷彿是進入另一個世界，恐怕無法勝任，但相當謝謝連千毅先生的好意，主動釋出善意願意幫忙，只不過雙方還沒完成最後溝通和簽約前，新聞便搶先證實兩人合作，導致外界誤會「2000萬已經進入口袋」，債主也紛紛出面要錢，才想藉此機會公開澄清。

至於先前提到連千毅曾說擲筊問神明是否該合作，澎恰恰還原當下情況，表示是連千毅說：「神明也有同意，我們來擲一下筊」，純粹只是當下氛圍使然，對於連千毅開直播抱怨此事，他表示朋友難免有爭執，未來有機會還是能合作，