高捷預估中秋假期和國慶日會有出遊潮，為了拉抬運量，將捷運和輕軌的尖峰和離峰班距縮短調整，迎接遊客。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

民眾至橋頭糖廠的貓站長蜜柑合照，上傳至個人IG或高捷臉書官網，10月12日前即可獲可愛的蜜柑造型包。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

高捷中秋連假，捷運和輕軌加班班距迎接遊客。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

迎接中秋連續假期出遊遊客，高雄捷運調整營運班距，將假日尖峰時間的下午1時至6時的班距縮短為8至10分鐘，離峰班距則為10分至12分鐘；輕軌尖峰班距則為10分鐘1班，離峰班距則為15分1班，並將視人潮多寡機動加密班距因應。

疫情降二級解封後，高捷日運量逐月回升，7月份日運量3.5萬人次、8月份日運量6.4萬人次，因應開學潮拉抬，9月份日運量再攀升至8.4萬人次，搭乘人潮逐漸回穩。

高捷預估中秋假期和國慶日會有出遊潮，為了拉抬運量，除將捷運和輕軌的尖峰和離峰班距縮短調整外，即日起至10月12日和橋頭糖廠商家太成肉包合作，只要民眾至橋頭糖廠的貓站長蜜柑合照，上傳至個人IG或高捷臉書官網，即可獲造蜜柑造型包。

中秋連假過後，就是教師節，高捷於9月25日、26日以及10月2日、3日下午2時30分至5時30分，推出「解封抒壓大放送，搭乘捷運來按摩」的加碼體驗活動，於捷運左營站穿堂大廳旅遊諮詢處旁舉辦，體驗者可獲捷運搭乘券1張和勞工局宣導品，若具教師身分的教師，出示相關證件可獲得2張搭乘券。

此外，市府和高雄市新鹽埕商圈繁榮協會也推出各類優惠及好康加碼活動，購買MeN Go 無限暢遊30天只要1250元，即可享有不限里程、不限次數搭乘捷運、輕軌及市區公車等優惠；為鼓勵民眾搭捷運至鹽埕區遊玩，9月18日至10月15日舉辦「微笑購物新Style」活動，凡持一卡通電子票證搭捷運至鹽埕埔出站，即可索取當站搭乘證明至該協會領取摸彩券參加抽獎。

高捷表示，因應民眾出遊運量回升，即日起捷運各車站配置電扶梯將端視人潮量及使用度，除部分車站依車站特性於離峰時間部分保持節能外，其餘均恢復全面開啟；高捷持續力行車站及列車消毒清潔工作，落實政府防疫措施，呼籲旅客進入捷運系統內應配合實聯制、手部酒精消毒及全程配戴口罩。

為維護高雄輕軌系統乘客搭乘及車輛行車安全，捷運警察隊除針對已通車路段「凱旋公園站」至「鼓山區公所站」等23站持續規劃巡邏勤務，加強巡守外，並於中秋連續假期加強輕軌駁二特區沿線包括駁二大義站、駁二蓬萊站及哈瑪星站，責由巡邏員警加強巡邏及守望勤務，並嚴禁民眾任意闖入輕軌軌道區、植草區綠廊，以維護民眾與列車行車安全，違規民眾將依「大眾捷運法」規定開罰，最高可處7500元罰鍰，呼籲民眾勿觸法。