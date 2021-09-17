新竹縣橫山鄉公所因有感於民眾受到疫情，生計大受影響，由鄉長張志弘與公所同仁集思廣益，因今年度普通統籌分配款有盈餘，因此決定發放防疫紓困金1000元，日前獲代表會同意、臨時會追加預算通過，總額達1300萬元，將盡速發放。

張志弘表示，發放防疫紓困金的初衷為行政院要發五倍券，初期是要民眾拿1000元兌換，雖然1000元不多，但他下鄉發現，對不少民眾來說也是一筆為數不小的金額，因此才有此構想。

張志弘也說，考量到鄉公所的財政，恰好今年普通統籌分配款多出1250萬元，與設籍鄉民人數差不多，儘管行政院後來更改五倍券發放方式，他仍不改初衷，期望能苦民所苦。

此提案獲代表會通過、臨時會追加減預算通過，金額約1300萬元，預計將於今年內發放完畢，地點將採取各村投開票所，並由村長、鄰長逐戶通知。張志弘表示，在條例通過的15日前設籍於橫山鄉，不分年齡、所得，均可領取，期望能幫助鄉民度過生活難關。