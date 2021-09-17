大陸監管風暴之下，多位大陸億萬富豪身家大縮水，電商拼多多聯合創始人黃崢2021年身家縮水最多，甚至遠超受累負債危機的恒大主席許家印。

根據外媒億萬富豪指數顯示，黃崢身家2021年縮水約274億美元（約台幣7600億），為500位富豪中損失最慘重的一位，相比許家印身家縮減157億美元，縮水幅度排行第四。

數據顯示，農夫山泉董事長鍾晱晱身家縮水180億美元，身家縮水幅度排第二，騰訊馬化騰損失101億美元，至於阿里巴巴聯合創始人馬雲身家縮水69億美元。

黃崢在最新富豪榜中排行第38名，身家有352億美元。鍾晱晱排行第21，身家602億美元，馬化騰排行第28，身家464億美元。馬雲排第31名，身家437億美元，至於許家印以身家76億美元，排名354名。

拼多多股價2021年年內已累跌43％，阿里巴巴同期下跌近35％，騰訊累跌20％，恒大股價更暴跌82％。