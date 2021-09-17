宋慧喬佩戴CHAUMET皇后式切割鑽石的珠寶，展現天后般的時尚魅力。（CHAUMET提供）

鑽石有各種切工，有枕型、祖母綠、公主式等切割方式，如今

CHAUMET創新推出一款名為「皇后式切割」（Taille Imperatrice）的六角型鑽石，並融入經典Bee My Love系列珠寶作品當中，品牌大使宋慧喬搶先佩皇后式鑽石切割的Bee My Love珠寶，有了天后級美鑽加持，讓她更添氣場。

宋慧喬佩戴CHAUMET全新Bee My Love系列珠寶，綻放炫目耀眼魅力。（CHAUMET提供）

素有「男神收割機」之稱的宋慧喬，出道以來收割男神無數，如今新劇《現在分手中》即將上映，將在劇中與張基龍共譜姊弟戀，兩人雖相差11歲但絲毫無違和感，宋慧喬果真是群雄爭寵的天后級女蜂王，完美詮釋Bee My Love珠寶的尊榮貴氣。

CHAUMET的Bee My Love白金戒指，鑲嵌三顆皇后式切割美鑽，主石約1克拉，售價請店洽。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Bee My Love向來是品牌的經典入門款，如今有了皇后式切割美鑽，自此揭開全新扉頁，象徵創新的里程碑，就如同宋慧喬的演藝生涯，演技不斷精進，綻放耀眼光芒，唯有獨一無二的皇后式切割美鑽能與之匹配，渾身散發自信愉悅的風采，彰顯獨特耀眼的個性。

CHAUMET的Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，約11萬3000元。（CHAUMET提供）

蜜蜂與蜂巢自古以來即是財富的象徵，拿破崙更以蜜蜂作為皇室的標誌性符碼，CHAUMET將其圖騰幻化成Bee My Love珠寶，其中皇后式切割的六角型鑽石有88個切刻面，源自六角型的蜂巢結構，宛如填滿蜂蜜的蜂巢，在璨爛陽光下散發甜蜜迷人的光芒，加上88是個幸運數字，也有無限大符碼的寓意，讓人無法抗拒。

CHAUMET的Bee My Love玫瑰金手鍊，鑲嵌7顆皇后式切割鑽石，約89萬7000元。（CHAUMET提供）

全新Bee My Love珠寶有多款吊墜、戒指、耳環與手鍊，融入拿破崙皇室象徵的蜜蜂圖案，運用幾何線條詮釋蜂巢設計，以及鑲嵌Taille Imperatrice皇后式切割鑽石的珠寶作品等，該系列可以單獨佩戴，也可混搭其他作品。