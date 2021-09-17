美國太空探索科技公司（SpaceX）昨晚在Inspiration4開創性任務中將全平民組員送上太空後，今天首度對外更新近況，表示組員都「健康、開心，正舒適地休息中」。

美國電商公司Shift4 Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）昨晚帶領3名太空菜鳥從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空，進行為期3天的旅程，最後再濺落於佛州外海。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX表示，這4名太空觀光客「繞行地球5圈半，完成了第一輪科學研究，享用了2頓餐點」，接著上床入睡。

馬斯克發推文透露他曾親自和組員通話，並表示「一切都很好」。

4人醒來後將首度從「乘龍」（Crew Dragon）太空船圓頂向外看，這個大型觀景圓頂取代了對接裝置，首度被安裝在這艘太空船上。

億萬富翁艾薩克曼、醫師助理阿索諾（Hayley Arceneaux）、地球科學家普羅克特（Sian Proctor）及航太數據工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）的目標高度為575公里，有時飛到590公里的高度，環繞地球軌道。

這個高度比距離地球420公里遠的國際太空站（International Space Station）還要深入太空，也比2009年哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）維修任務以來、任何一名太空人從地球出發冒險的距離還要遠。

Inspiration4任務旨在替聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）募款2億美元，並研究外太空對太空人身體的生理影響。

不過該任務最主要的目標，是要證明美國和SpaceX等私人企業尋求讓宇宙進一步商業化之際，人人都能上太空。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1100917