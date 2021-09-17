高雄市1處路口日前發現一起外送員因趕著送餐，在高速穿梭車陣時，車上的外送箱疑似拉鍊未拉下，外送箱碰撞到1輛機車，造成機車騎士遭勾住摔車倒地，翻滾滑行一大段距離，可惡的是該外送員撞人後直接往前騎肇逃，繼續穿梭車陣，引爆網友怒火；據悉警方已找到該外送員，將要求到案說明。

1名網友在臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」分享2段影片，影片中1處路段有多輛機車行駛路邊，1輛機車疑似在外送機車超車時，遭到外送機車的外送箱擦撞到機車，機車騎士當場摔車倒地；該外送員完全沒有意識釀禍，仍逕行往前騎，甚至高速穿梭在機車陣中。

外送員大箱勾趴女騎士害狠摔濺血 頭也不回肇逃引爆怒火

可惡的是該外送員撞人後直接往前騎肇逃，繼續穿梭車陣，引爆網友怒火；據悉警方已找到該外送員，將要求到案說明。（翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

該名網友貼出的第2段影片即為遭撞騎士的行車紀錄器，影片中可看見外送員的外送箱先是撞到機車頭，接著整輛車失去平衡倒地，騎士摔下車後一連翻滾好幾圈；也有其他網友稱該外送機車疑似是外送箱的拉鍊未拉上，才會勾到機車，地點位在高雄市博愛明誠路口。

其他網友留言說，、「太過分了吧」、「一定要抓出來，太可惡了，還好你有行車記錄器」、「感覺真的很痛，騎這條路要小心啊，車超多，願快點抓到」、「外送員好像趕投胎一樣」、「為什麼看起來很故意」；據悉警方調閱監視器後已聯繫外送員於17日下午到場說明，後續將視調查情形移送偵辦。