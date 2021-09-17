北市副市長蔡炳坤指出，北市共計獲得4.1萬劑疫苗，明後兩天將重啟北市疫苗預約系統，將優先給設籍於北市的3.7萬長者施打，未設籍的長者必須再等等。（北市府提供）

莫德納疫苗即將抵台，中央宣布17日起開放7月9日前施打完第一劑，且間隔滿10週以上的75歲以上長者接種第二劑。北市副市長蔡炳坤指出，北市共計獲得4.1萬劑疫苗，明後兩天將重啟北市疫苗預約系統，將優先給設籍於北市的3.7萬長者施打，未設籍的長者必須再等等。

北市府表示，北市將於18日上午9時重啟「台北市新冠肺炎Covid-19疫苗接種預約系統」，提供設籍台北市的75歲以上長者（1946年12月31日前出生），與65歲以上原住民朋友預約（1956年12月31日前出生），時間為18日上午9時至下午5時，以及19日上午9時至下午5時。

蔡炳坤指出，過去為長者施打疫苗時，並未用「是否設籍於台北」來區分，但中央這次僅配發4.1萬劑，雖能支應設籍於北市的3.7萬長者施打，卻不夠非設籍北市的1萬名長者接種，未來會優先給設籍本市長者接種，未設籍者則需待疫苗量補足後，再採取電話等方式另行通知。

蔡炳坤說，今天疫苗就會抵達北市，只要是設籍北市、符合資格的長者，市府今日將透過簡訊通知，提醒對方明天要去預約，假設沒接到通知，可能是當初施打時沒有留下手機號碼，但沒有關係，民眾只要符合資格就可以上去預約。

蔡補充，利用北市預約系統有個好處，長者可自主選擇鄰近住家的接種點，再挑選合適的時間、地點，目前有247個診所、12區的北市聯合醫院院外門診部加入施打行列，共計259個點能替長者施打疫苗。