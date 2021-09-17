漢光演習最終日 IDF執行連續反擊作戰任務 11:432021/09/17 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IDF起飛執行連續反擊作戰任務。（軍聞社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漢光37號演習進入到最後一天！空軍三聯隊今天執行「連續反擊作戰」，展現捍衛國土領空的決心。 國防部發言人臉書發文表示，空軍IDF戰機完成整備後，於時限內起飛，執行「連續反擊作戰」任務，持續捍衛國土領空！ IDF戰機一直擔任捍衛海海領空的重要防護工作，此次「連續反擊作戰」可以看見飛官們迅速登機準備升空，呈現官兵平時培養的絕佳默契，與扎實、務實的訓練成果。 蔡視導 戰機首度起降佳冬戰備道 枋山天雷操演 重砲震撼射擊 屏東滿豐陣地演練 民眾爭睹 #漢光37號 #反擊 #IDF #執行 #作戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢光第4天重頭戲登場 屏東楓港地區反舟波重砲射擊 07:512021/09/16 政治 布建增程飛彈 專家：攻勢戰術執行防衛 04:102021/09/17 焦點要聞 漢光演習「天雷操演」枋山滿豐陣地登場 重砲射擊場面壯觀 09:572021/09/16 政治 大使赴英議會遭拒 陸全國人大嗆必反制 04:102021/09/17 產業財經 漢光37號演習 台中番仔寮陣地反登陸作戰砲聲隆隆 18:362021/09/16 政治 搶人大戰從新鮮人移轉到在職者 聯發科挖角 加碼發獎金 04:102021/09/17 財經要聞 漢光反登陸作戰演習登場 自走砲射擊108發超震撼 12:172021/09/16 政治 漢光演習 蔡英文：特別重視關鍵基礎設施防護及城鎮作戰 19:422021/09/16 政治 第五作戰區反登陸作戰操演 驗證砲兵部隊戰力 15:152021/09/16 政治 第二作戰區反擊作戰操演 官兵展精實訓練成果 13:522021/09/16 政治 北韓鐵路飛彈系統 有效嚇阻美韓 04:102021/09/17 話題觀察 政治熱門新聞 論文門「LSE說了算」？ 英國皇家機構戳破總統府謊言 - 政治 - 旺報 蔡政府高官喊「鬆綁防疫」後 最新民調曝光 - 政治 張亞中民調為何暴漲？黃暐瀚曝3主因 朱學恒驚呆 - 政治 立院直擊／不願為3＋11破口道歉 蘇上台受阻後拎公事包離開議場了 - 政治 即將「合體」趙少康 張亞中親曝時間點 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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