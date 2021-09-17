漢光37號演習進入到最後一天！空軍三聯隊今天執行「連續反擊作戰」，展現捍衛國土領空的決心。

國防部發言人臉書發文表示，空軍IDF戰機完成整備後，於時限內起飛，執行「連續反擊作戰」任務，持續捍衛國土領空！

IDF戰機一直擔任捍衛海海領空的重要防護工作，此次「連續反擊作戰」可以看見飛官們迅速登機準備升空，呈現官兵平時培養的絕佳默契，與扎實、務實的訓練成果。