十銓(4967)瞄準工控市場需求攀升，新推出工控多元創新技術解決方案，搶攻高速運算世代。十銓科技積極布局工控領域多年，目前占營收比重5-10%，公司持續布局工控產品線，預計將逐步展現效應。

十銓持續布局工控領域，新推出工業級多元創新技術解決方案，包含M.2 SATA固態硬碟S750-M80、mSATA固態硬碟S750-3A及DDR4 WT DIMM系列產品，採用具美國發明專利(專利號:US 11,051,392 B2)及台灣發明專利(專利號:I703921)的石墨烯銅散熱方案，提供有力的效能與散熱技術，將全力搶攻5G高速運算、車載電腦、智慧物聯網(AIoT)、邊緣運算(Edge computing)等應用。十銓科技工業級產品亦全數通過軍規耐衝擊標準（MIL-STD-202G、MIL-STD-883K）及軍規耐震動標準（MIL-STD-810G）測試認證，能克服工業應用極端環境的挑戰。

目前工控占營收比重在5-10%，十銓持續調整並貼近工控市場，上述產品持續瞄準軍規市場等，預期效益可望逐步發酵，並挹注業績。