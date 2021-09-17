殯葬達人小冬瓜今突發文說「寶可夢阿伯辛苦了！」讓不少網友誤以為阿伯出事了，結果原來是因為近日國家級警報狂響，不少民眾被警示聲嚇到，但最慘的應該還是寶可夢阿伯，一個人拿70多支手機，警報一響要全關掉，恐怕也不是容易的事情。，不少網友看了笑歪直呼，應該會被嚇到翻車。

殯葬達人小冬瓜今在臉書發文表示「寶可夢阿伯你辛苦了！」讓不少網誤以為寶可夢阿伯出了什麼事情，「吼，小冬瓜，真的會被你嚇死」、「當小冬瓜（殯葬業）說一個人辛苦了，是件很可怕的事」、「寫那樣，想嚇死人啊！以後別那樣子寫」、「害我以為阿伯怎麼了」、「有那0.1秒誤會」。

看到許多網友們誤會，小冬瓜後來也在留言處解釋說，只是因為這周一下子是萬安演習，還有地震防災日演習，每次警報聲大響，都嚇壞許多人，為此他也有感而發，想起寶可夢阿伯一個人拿這麼多支手機，要全部關掉應該相當不容易。

許多網友看完笑歪直呼，「今天還好一點，只有響一次，萬安演習那天有2次，他真的辛苦了」、「應該會嚇到翻車吧」、「在阿伯附近的人，一定會以為是防空警報大響了」、「他手機的警報聲會很震撼」。另也有網友開玩笑說，看來寶可夢阿伯今天除了警報訊息之外，還會收到很多網友們關心的訊息。

寶可夢阿伯陳三元今年2月被發現共持有72支手機，當時台灣東部外海發生規模6.1地震，導致國家級警報半夜大響，他受訪時說，地震當下他在抓寶可夢，突然間60多支手機震天狂響，他一支一支慢慢關，大概花了半小時才成功關掉所有的相關訊息。