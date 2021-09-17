英格蘭一名23歲男子住在一棟擁有500年歷史的老房，豈料近日他在翻閱自家舊照時，發現家中的圖書館內原本有一扇門，但隨著格局改變，那道門也跟著消失，讓他感到非常好奇，最終在書架後找到這扇門，進去一看才發現神秘空間，他也將過程分享至抖音，累積450萬觀看次數。

根據《都市日報》報導，古道爾（Freddy Goodall）居住在英格蘭薩塞克斯郡一棟500年老房，近日他在翻閱自家舊照時，發現家中16世紀建的圖書館內有一扇門，但隨著格局改變，那扇門如今已消失，他便在圖書館內進行搜索，最終在書架後找到。

古道爾表示，「我一開始並未注意，之後才意識到，門就藏在書架後面，我拿開書後，發現通往隱藏房間的入口」，隨後他將書架上的書清空，發現後方的書架竟只是隔板，他將木板上的螺絲拆開後，發現後面竟是另一個空間，裡面還有個通往地底的入口。

古道爾好奇地進入探險，發現裡面有通往上面另個房間的梯子，他爬上去後發現一個更大的房間，不過由於長年未使用，房內佈滿蜘蛛網及灰塵，甚至還有一個巨大的蜂窩，隨後還找到錯綜複雜的隧道、地下室、另外2個房間，以及一條有樓梯的走廊和其他通道。

此外，古道爾還在一面磚牆上，發現用粉筆寫著名字和日期，但他們究竟是誰已不可考，磚牆後其中一間房裡，還找到一個舊保險箱，裡面放了一些書籍及房屋相關資訊的信件，最早可追溯至1848年，古道爾表示，據說這棟房子在1900年代，曾被做為教育機構，之後他也果真找到當時使用的舊課本和書桌。

古道爾表示，裡面的密道通往不同房間，應該是古時僕人的通道，「我認為，這些建於房子底下的道路，應該是僕人的秘密通道，為了不讓主人注意到他們在屋內走動」、「我住了這麼久，才發現屋內的秘密，讓我感覺很興奮，我喜歡擁有歷史的房子，甚至希望能讓老房保持原狀，因為每個房間都有自己的故事」。