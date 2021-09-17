台灣制憲基金會董事長辜寬敏向中選會提出首案「制憲意向公投」遭駁，提起行政訴訟救濟，一審也敗訴。基金會17日赴台北高等行政法院提起上訴，痛批原判決沒有考量台灣當前國家定位現實狀況，也忽視民意支持制定新憲法、國家正常化的心。

辜寬敏去年4月30日向中選會提出公民投票案，主文為「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」。中選會去年10月23日認定該案不符合規定，決議駁回，辜不服提起行政訴訟。

北高行審理後認為，修憲是立委專屬職權，公投案想藉由公民投票直接形成國家意志，決定有關重新制定憲法一事，繞過現行修憲程序，與我國憲政體制的代議民主牴觸；公投目的是為了由總統或權責機關實現該公投案內容，若拘束對象或政策內容不是總統或機關的權責範圍，就無實益，也不合法，故駁回辜的訴訟。

今天代表基金會提上訴的律師黃帝穎表示，當事人主張「制憲」而非「修憲」，北高行卻以「修憲」規定否認「制憲」權利，風馬牛不相干，本件公投案是要求總統將制定新憲法作為「重大政策」，並在提案通過後予以「推動」，與修憲程序無關，也非「制憲行為」，完全符合公投法規定。

黃帝穎說，原判決認總統無法「推動制憲」，但前總統陳水扁2005年就曾經設立「憲改辦公室」、「憲改部落格」等等，顯然總統有權，並能推動相關事宜；原判決認為公投主文中所謂「推動」、「現狀」用語不清，但2個詞彙多次出現在我國的各種法規當中，對人民來說是再熟悉不過之語彙。