台北市長柯文哲的高中老同學、台北捷運公司董事長李文宗，被爆花287萬公帑改建北投會館學員宿舍爽住「豪華官邸」，加上家電支出更超過300萬，遭批「寄生北捷」。李文宗對此態度低調，今日受訪時也僅強調，「董事長不會管得太細，細節我不太清楚。」

李文宗自2019年上任北捷董座，當時就引發反對黨重砲批評，質疑柯有酬庸之嫌，他近期不僅深陷綁標非議，議員游淑惠加碼爆料，北捷竟以「租賃權益改良」名義編預算，改建費加上家具、家電逾300萬元，形同全民埋單，她去年已好意提醒，但李至今仍厚顏住在北投會館。

雖然風波鬧得沸沸揚揚，但李文宗始終低調，不願接任何媒體的電話，辦公室秘書也說不會對此多做回應。

李今日參與北捷主辦的「Metro Lab群創魔幻展演西門一號」記者會時被問及此事，僅低調指出，他一個董事長不會管得這麼細，「本來規畫要買宿舍是我喊停的，都有紀錄可言，他們提出住北投會館，我就尊重他們，董事長不會管得太細，細節我不清楚，沒事啦。」 一旁的北捷客服中心主任凌啟堯也打圓場，強調會尊重經理部門的安排，隨即快步離去。