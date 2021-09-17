桃園市議員朱珍瑤今（17）日上午至八德天使發展中心舉辦文旦彩繪歡度中秋活動，並致贈無毒性的次氯酸消毒劑200份，在中秋佳節前夕陪伴身心障礙的大小朋友，也希望八德的每一個大小天使們，都能有更多的機會以及更好的生活品質。

八德天使發展中心是民國75年由來自愛爾蘭的天主教聖高隆龐會陳發義神父及方嘉安、林嘉瑞等具特殊教育專長背景的傳教士共同創辦，後來向政府正式申請立案為天使啟智日間托育中心，提供八德區心智障礙大小朋友學習成長的園地，在疫情期間仍每天自行製作並直播三門的課程，陪伴天使們快樂的成長，現在疫情暫緩逐步開放小團體課程。

朱珍瑤自己得知之後便趕緊聯繫舉辦彩繪柚子活動，透過充滿啟發與創意的彩繪柚子活動，來陪伴大小天使們度過疫情下的中秋。由於自己具專業護理背景，在相關領域繪畫治療也是一種非常重要的兒童早療與心理治療技巧，而且適用各年齡層，目前也廣泛運用於心理醫學上，透過繪畫的方式和自己的潛意識對話得到舒壓與找到情緒出口，市民朋友除了中秋應景畫柚子也可以嘗試拾起畫筆，在疫情之餘也可以多一個紓壓和休閒的管道。

朱珍瑤表示，看著天使們彩繪出繽紛又有趣的柚子，在歡樂之餘也希望疫情能早日退散，每一天都是希望的明天。