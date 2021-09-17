大陸國家、福建衛健委17日通報，9月16日0-24時，大陸新增確診病例84例，其中本土病例62例，福建61例（其中廈門市31例、莆田市28例、泉州市1例、漳州市1例）；雲南1例（德宏傣族景頗族自治州），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（福建）。其中新增的漳州是1年7個月來發現首例確診病例，當地稱要打大仗硬仗苦仗。

福建省衛健委網站通報，9月16日0～24時，福建省報告新增本土確診病例61例（廈門市31例、漳州市1例、泉州市1例、莆田市28例），其中無症狀感染者轉確診1例；報告新增本土無症狀感染者6例。

自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例261例，全部住院；本土無症狀感染者集中隔離醫學觀察9例（全在莆田市）。

值得注意的是，新華社報導，9月16日淩晨0時10分，漳州市台商投資區發現1例新冠病毒核酸檢測陽性患者。該患者9月15日下午6時因喉嚨痛、低燒就診漳州某醫院發熱門診，經覆核，核酸檢測陽性。根據患者的流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，初步判定該病例為新冠肺炎確診病例（輕型），感染來源為患者所在單位廈門同安區湖裡工業園某公司的同事。

另據大陸央視新聞報導，患者何某，女，37歲，住漳州台商投資區萬益學府，在廈門市同安區湖裡工業園某服飾有限公司工作。9月14日，該服飾有限公司發現2名員工核酸檢測呈陽性，何某未按照公司要求在當地採樣檢測，擅自於當天中午從廈門同安前往位於漳州台商投資區的漳州市第五醫院進行核酸檢測，檢測結果呈陰性。

9月15日，何某因喉嚨痛、低燒到漳州市第五醫院就診，被收治發熱門診隔離病房，核酸檢測結果呈陽性。9月16日，經市級專家組判定為新冠肺炎確診病例（輕型），現已轉至市定點醫院隔離診治。

至此，福建此輪疫情已蔓延莆田、廈門、泉州、漳州四地。

澎湃新聞報導，漳州市政府官網《漳州市新型冠狀病毒肺炎疫情情況》介紹，從2020年2月15日起，漳州市無報告新增本土確診病例和疑似病例。因此，漳州這一病例打破了當地長達1年7個月的無新增本土確診病例和疑似病例記錄。

漳州市委書記張國旺已表明堅決打贏疫情防控阻擊戰，市長王進足作具體部署，李東河、吳文團等市各套班子領導出席，市委副書記黃水木通報近期疫情防控工作情況。

此外，9月15日，杭州西湖區疾控中心報告一例復陽的無症狀感染者。目前其鼻咽、口咽、痰液樣本新冠病毒核酸檢測結果均為陰性，血液樣本IgM、IgG抗體檢測結果均為陰性，胸部CT平掃檢查未見明顯異常。

根據通報，宋某2021年4月初在日本被診斷為新冠確診病例已治癒。7月23日，宋某自日本入境廣州，海關核酸檢測陽性，被診斷為無症狀感染者，轉至廣州市第八人民醫院隔離治療，核酸轉為陰性後繼續隔離觀察。8月13日解除隔離後，宋某從廣州飛抵杭州，由社區派專車閉環轉運西湖區集中隔離點，進行14天隔離觀察至8月28日，核酸檢測陰性後解除健康管理措施。9月15日，宋某因出國需要進行核酸檢測，結果為陽性，其本人已送至定點醫院隔離觀察。