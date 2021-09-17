國民黨台北市議員羅智強經常分享爬山心得。他今日（17）發表自己爬台北市內湖區白鷺鷥山的感受，強調在寫作新書、開新節目之餘，早起爬山運動也非常重要；並附上他與辦公室主任楊植斗在棲蘭神木園「扛起」參天巨木的照片，1小時即獲得超過5000個讚，網路回應熱烈。

羅智強今日早上5時許在臉書發文指出，自己的新書進度終於破蛋，網路節目《陪公子寫書》也在大家緊盯下，從無到有完成了第一章，他實在很佩服自己的創意，想出透過「陪公子寫書」這個節目，逼自己把書生出來。

羅智強表示，即便他晚上寫書寫到午夜12點，早上還是要起床爬山，因為運動很重要。他發願要爬台北100座山，今天爬到第37座「白鷺鷥山」，這座山雖位於熱門的大湖公園旁，卻少有人爬；大湖公園的湖泊，由於白鷺鷥群聚，又稱白鷺湖，湖的旁邊就是白鷺鷥山的登山步道，共有50個轉彎處，因此又稱白鷺鷥山50彎步道。羅並附上自己與楊植斗兩人，在棲蘭神木園模仿大力士「扛起」參天巨木的照片。

此文一出，短短1小時即獲得超過5000個讚、100則留言，網友紛紛回應：「這張照片就像你對抗民進黨的處境，不怕民進黨的真戰神！」「看得感動哭了，藍軍現在真的要硬起來，才不會整天給欺負」、「不要怕綠色的黑暗如何巨大，因為藍色的正義更是雄偉！只要團結堅強起來，光明即將到來！」「我們絕不放棄！我們跟隨斬妖除魔！加油，辛苦了！」「這張照片拍得很好，要扛起國家的重任靠你們了」。