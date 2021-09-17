台股今（17）日10點過後，多方點火高價股股王矽力-KY（6415）、信驊（5274），以及權值股台積電（2330）、聯發科（2454）領軍反彈，帶動加權指數底檔強彈，從17235點拉升至17398點，直逼17400點整數關卡及季線約17407點，高低拉了共163點。

高價股早盤疲軟，股王一度摜破4千元大關，股后大立光續破底，信驊也曾維持平盤附近價位，但矽力-KY於11點過後猛攻，股價從最低點3985元一路拉至4195元，拉升到210元，而早盤一度拱手讓出高價股三哥的信驊，也隨後展開復仇強彈，早盤從2155元攻上2265元，大漲110元，將富邦媒再度擠下，暫時穩住股價第三名的寶座。

此外，近日跌不休的高價股祥碩，今天股價也重返2千元大關，一早最高攻克2070元大漲110元，此外，千金股的力旺、譜瑞-KY及旭隼多維持小漲格局。

至於權值股的聯發科，也是900元級高價股，今天股價最高強彈約16元來到952元；台股權王台積電則站穩600元大關，至11點40過後股價約上漲8元，來到608元。在權值股與高價股一起動，台股在中秋節連假的前一個交易日終於止跌反彈百點。