科技股大漲帶來提振，周五香港股市開低走高，目前恆生指數漲0.39%，報24763.38點，盤中一度跌至24424點，再創10個半月新低。國企股目前漲0.9%，報8888.76點。

恆生科技股指數大漲2.62%，成分股漲多跌少，阿里健康漲逾7%，騰訊漲2.3%，聯想漲3.5%，快手漲3%，華虹半導體漲3.7%，美團漲2.5%，京東健康漲6.37%，京東集團漲3.7%，嗶哩嗶哩跌2.6%，百度漲2.8%，阿里巴巴漲1%，網易跌2.8%。

傳海外債券持有人已經為債務重組做準備，恆大重挫逾11%，跌至2.33元，創下近10年新低。

大陸地產股融創盤中股價震盪劇烈，目前下跌0.9%，稍早前一度跌2.9%，也曾反彈大漲逾5%。該公司宣布終止21家酒店的管理協議，並向萬達酒店支付逾1.3億元人民幣作為補償。

受國際金價大跌拖累，紫金目前跌5%，招金跌近3%，江銅重挫6.6%。

中國當局加強監管的擔憂揮之不去，金沙中國下跌1.2%。

因逢中秋節補假，香港股市下周三（9月22日）休市一天。