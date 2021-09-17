海地總理亨利（Ariel Henry）面臨涉及前總統摩依士遭暗殺一案的指控，但一群派駐海地的使節與亨利見面，對他致力解決海地政治危機表達支持，明顯對他投下信心一票。

海地檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）日前說，有電話錄音顯示，就在7月7日摩依士（Jovenel Moise）遇刺後數小時，亨利曾與主嫌之一、政府官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）通話兩次。

法新社報導，據稱，當巴迪歐在摩依士遇害後兩度致電亨利時，巴迪歐的手機被追蹤到位於摩依士住宅附近。

克勞德試圖起訴亨利，但亨利全盤否認涉案，本週開除了克勞德和司法部長。

路透社報導，亨利原本是神經外科醫生，屬政治溫和派，他駁斥相關指控，並指稱控訴背後有政治動機。

一群來自聯合國、美洲國家組織（OAS）的西方核心集團使節代表透過聲明表示，他們期勉亨利等人組成一個兼容各黨派的政府，透過選舉盡快恢復民主制度正常運作。

摩依士執政時，權力運作困難，導致政治與憲政危機，當時海地未能舉行國會與地方政府選舉，僅有少數民選官員在職。

亨利上週末宣布與海地幾個主要政治勢力達成協議，將組成過渡政府，目標是推動明年大選與新憲公投。如今他與摩依士謀殺案嫌疑人之間的關聯遭質疑，組成過渡政府、推動大選的消息也蒙上陰影。

數名調查摩依士遇刺案的司法官員先前聲稱收到死亡威脅，之後就躲了起來；原先被指派審理此案的法官也自請退出。