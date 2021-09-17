為加強保護企業及用戶的機密資訊，微軟今天正式啟動無密碼登入，全球企業的商務使用者皆可完全移除傳統密碼，透過安全性金鑰等多種方式登入微軟帳戶、應用程式及服務。

微軟無密碼登入方式包括Microsoft Authenticator App、Windows Hello、安全性金鑰、手機及電子郵件驗證碼等。

根據微軟Microsoft Defender Antivirus遙測數據指出，全球平均每秒有579起密碼攻擊事件正在發生，相當於每年180億起事件，可見傳統密碼成為駭客攻擊的首要目標之一。

微軟推動多因素驗證（multi-factor authentication）行之有年，自2018年起，微軟帳戶、Edge瀏覽器和Windows 10皆已陸續支援使用者可透過Windows Hello和FIDO2安全性金鑰登入。

2020年11月，微軟於Microsoft Ignite大會上宣布，已有超過1億人使用無密碼登入微軟企業身分識別Azure Active Directory網域服務及帳戶，今年5月突破1.5億人。

微軟今天正式宣布全球商務使用者皆可完全移除傳統密碼，啟動無密碼登入，透過Microsoft Authenticator App、Windows Hello、安全性金鑰、手機及電子郵件驗證碼等方式來登入微軟帳戶、Outlook、OneDrive、Xbox及家長監護功能等應用程式與服務。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理朱以方說，隨著數位化浪潮來臨，現今使用者多須同時管理數個平台帳戶，強度不足的密碼經常成為企業及使用者帳戶的資安攻擊破口。

朱以方指出，微軟今天正式啟動無密碼登入，幫助使用者更安全、快速管理密碼，希望藉此驅動全球產業邁向無密碼時代。（編輯：康世人）1100917