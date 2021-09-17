【旅奇傳媒/日本部報導】長崎縣擁有多達971座島嶼，數量高居日本第一，想要享受悠閒的離島旅行，當地豐富的島嶼觀光資源，絕對能滿足旅客需求。縣內的「壹岐島」從福岡出發搭高速船僅需1小時，除了豐富的山海自然外，當地的海鮮跟好酒也不容錯過。近年的豪華露營風氣也吹來此地，濱海的野宿體驗結合當地觀光景點，讓行程更加充實。

《海濱豪華露營Glam Beach》

Glam Beach是九州首個海濱豪華露營設施，距離壹岐機場約2分鐘車程，不論搭船或搭飛機前來，都有免費接送的服務。露營區被大自然包圍，帳篷旁就是湛藍的大海，夜晚則有滿天星斗可欣賞，由海潮及蟲鳴聲伴隨遊客入眠。

▲擺設帶有民族風的帳篷相當可愛！ 圖：株式會社Seagull Inn／來源

此外，依季節不同，也有多種免費體驗活動，例如海上獨木舟、鐵鍋浴缸泡湯等，搭配島上觀光景點，就是一趟充實的行程。餐點推薦海邊燒烤，當地的美味壹岐和牛絕不能錯過！

▲入住可免費參加海上獨木舟體驗。 圖：株式會社Seagull Inn／來源

《精釀啤酒廠ISLAND BREWERY》

壹岐為日本燒酒的發祥地，當地的原田酒造創業於1887年，第5代社長將130年歷史的酒造加以改裝，結合燒酒釀製經驗，挑戰精釀啤酒的世界。

▲長崎唯一的精釀啤酒廠「ISLAND BREWERY」。 圖：ISLAND BREWERY／來源

ISLAND BREWERY推出的精釀啤酒使用了燒酒常用的白麴作為隱味，也有選用地產草莓做出的酸啤酒等，目標為製作出和當地山珍海味搭配的啤酒風味。

▲結合當地特色的精釀啤酒，和在地美食最對味！ 圖：ISLAND BREWERY／來源

※飲酒過量，有害健康。

《夢幻海膽》

壹岐為日本知名的海膽寶庫之一，在每年的4月中旬至10月中旬開放捕撈，除了馬糞海膽、紫海膽之外，還有夢幻海膽之稱的赤海膽。赤海膽大小約5至7公分，海膽肉身較厚、粒粒分明，帶著海潮甜味的味道也十分香濃。除了美味外，赤海膽也因相對罕見，深受老饕們喜愛！

▲海膽丼飯讓人食指大動。 圖：長崎縣觀光連盟／來源

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