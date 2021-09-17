台北市長柯文哲對社子島開發案表態，指主要計畫、時程不變，其他都可討論，但明年底前區段徵收要公告實施。社子島自救會成員17日赴市府抗議，抨擊柯文哲是獨裁皇帝，先射箭後畫靶，嚴重侵害憲法與兩人權公約保障人民的財產權、生存權與基本人權。北市地政局長張治祥回應，柯文哲只是希望走了7年的開發案有明確的結果，不是規定什麼時候要實施。

柯文哲昨在議會施政報告，公開對社子島開發案表態指稱主要計畫、主要時程不變，要什麼安置都可以討論，但就是要在明年底前，區段徵收公告要實施。今早政大地政系教授徐世榮率領社子島自救會成員在市府大門舉牌，對柯文哲言論表達抗議。

徐世榮痛批，柯文哲已嚴重侵害社子島住民在憲法及兩人權公約中保障的財產權、生存權及基本人權，沒有經過正當的行政程序，直接表明區段徵收公告時程，沒有程序正義就沒有實質正義。

他指出，土地徵收法定程序還沒開始，市府即聲稱明年底一定要公告，環境影響評估二階段審查也還沒通過，況且土地徵收的權力是在內政部土地徵收審議小組，並非北市府，結果柯文哲竟然當起皇帝宣布北市戒嚴如此硬幹。

徐世榮表示，社子島禁建52年，沒有一個民主國家會這樣子長期掠奪民眾，如今市府像是救世祖一樣想解決問題，但卻是以區段徵收方式再次迫害、欺壓居民。

對此，張治祥回應，柯文哲施政報告是市府對社子島開發案推動的態度，站在市府立場希望在主要計畫、期程不變的情況下，8年有一個對社子島鄉親的做法，不是規定什麼時候要實施，目標是希望明年底要公告區段徵收，當然公告前還有好幾個計畫要通過，包括走了快6年的環評，希望今年告一段落，另外內政部區段徵收範圍和抵價地比例正在審查，通過後才有機會報區段徵收計畫。

張治祥強調，柯文哲表達希望在明年底告一段落後可以公告，才有機會讓下一任市長繼續走下去，否則有可能一切又再重來。

他說，主要計畫是經過內政部與北市府都委會通過，在主計畫不變的情形下，防洪計畫也討論好幾年定案，再來做內部調整，安置條件也可以調整，市府承諾做到戶戶安置，但不希望影響期程，柯文哲絕非獨裁，而是市府積極走了7年剩最後一哩路希望有明確的結果。