行政院長蘇貞昌今赴立院針對3＋11政策進行專案報告，由於在報告中並未說明細節，並自稱「守住疫情讓世界讚嘆」，引爆國民黨不滿，在蘇準備上台前動員佔據議場，抨擊報告內容沒有真相，要求道歉下台，並將書面報告撕毀，撒向坐在位置上的蘇貞昌。面對衝突，立法院長游錫堃宣布休息10分鐘，蘇貞昌旋即拿起公事包暫時離開議場。

本土疫情5月中旬爆發，在野及輿論指向破口是機組人員防疫管制放寬為「3＋11」，立院6月17日通過朝野協商，決議要求政院在3個月內成立調查小組，提出書面調查報告。隨著立院開議，蘇貞昌在總質詢之前，於今日先針3＋11說明決策過程並備詢。

報告指出，3＋11的背景是因有9成機師無法享有正常生活、6成嚴重失眠，因而由指揮官陳時中進行「國籍航空機組員防疫管制機制」會議，考量當時連續60天零確診，遂決定實施3＋11模式。他說，台灣能從5月被突破時，每日確診6、700人降為零確診，一次又一次化險為夷，「守住疫情讓世界讚嘆！」

當蘇貞昌準備上台進行口頭報告時，國民黨立院黨團旋即動員佔據議場中央，高喊沒有真相，報告退回；3＋11就是破口，蘇貞昌道歉下台。同時，多名藍委也將紙本報告撕毀，朝蘇貞昌的方向丟去，但並未丟到蘇本人。

面對意外衝突，立法院長游錫堃宣布休息10分鐘，蘇貞昌面無表情，拿起公事包直接離開議場。民進黨立委見狀，以人牆圍住蘇貞昌的座位，避免遭占據，民進黨立委王美惠助陣向藍營喊話「不然你是人家要怎樣啦」。由於朝野仍處於對峙狀態，截至近中午前，蘇貞昌仍未上台報告。

國民黨立委賴士葆表示，此次報告全面歌功頌德，全面讚揚蘇貞昌、陳時中做了多好，如果真相是這樣，請問為何防疫要升級？為何會有近千人染疫死亡？為何還要再花4千多億進行紓困4.0？蘇貞昌把檢討報告變成大內宣，把破口講成德政，這是睜眼說瞎話。

賴士葆說，蘇貞昌整份報告12頁，結果禍首3＋11只談到700個字，蘇貞昌、陳時中的心肝是黑的、血是冷的，才會無視冤魂，國民黨絕對不接受這種把破口當成德政的報告。

國民黨立委李貴敏則強調，如果疫苗採購順利，讓國人能如期施打疫苗，會有這樣的破口嗎？當民間團體、企業嘗試伸出援手買疫苗，陳時中卻在5月28號立法院朝野協商時說「民間買不到疫苗」，如今蘇貞昌對3＋11的解釋，沒有事實沒有真相，只有敷衍帶過，用大內宣甩鍋責任，是該下台，讓有能力的人來面對台灣的危機。