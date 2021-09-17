澎恰恰欠下上億債務，日前留下「人生最後一晚」的簡訊後驚傳失聯，所幸只是虛驚一場。網紅連千毅主動邀他一起做直播，正當外界以為合作順利時，澎恰恰又發聲明，指連千毅單方面宣布合作，導致他被債主加速催債。他今（17日）上午召開記者會澄清：「這件事一直沒有談成也沒定案，事實上我沒拿到2千萬，也沒簽約，以後會不會有其他想法，目前沒有規劃。」

澎恰恰自去年宣布破產後，坦言30位債權人並無減少，但這期間因演藝圈10至20位左右好友出手相助，債權人數反而增加，他透露欠演藝圈好友們約200萬，大都是比他年輕一輩的朋友，他感到很不好意思，「因借的金額不大，（他們）不給不好意思，給了又不敢要，有點尷尬，這點一直沒有跟同行朋友說聲抱歉。」

因澎恰恰表示目前手上只有《超級夜總會》1個節目，賺得錢不斷挖東牆補西牆，加上疫情關係影響，這陣子收入幾乎是0，所以當初的2.4億債務，還剩接近2億左右，還債進度緩慢。他也提到「直播帶貨」不是他的專門，因為不同領域有困難，月底會有一樣一樣的產品

陪他出席的20多年好友林先生補充，澎恰恰的債務並沒有想像中的糟糕，認為「他也很努力，現在需要的是大家的鼓勵，出於好意要幫助他，反而害了他，也謝謝媒體來幫他澄清。因為是欠錢，不是欠命，他一定會還完，他是一個好人，拜託大家給他機會，謝謝。」