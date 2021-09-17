中國大陸昨（16日）新增本土新冠確診62例，福建占61例，其中廈門市31例、莆田市28例、泉州市1例、漳州市1例；雲南1例。自9月10日以來，福建省累計本土確診病例261例，目前均住院中。而漳州市台商投資區增1例確診也打破漳州長達1年7個月無本土病例記錄。

據央視新聞，患者何某，女，37歲，居住地為漳州台商投資區萬益學府，在廈門市同安區湖里工業園某服飾公司工作。9月14日，該公司發現2名員工核酸檢測呈陽性，何某未按公司要求在當地檢測，擅自於當天中午從廈門同安前往漳州台商投資區的漳州市第五醫院進行核酸檢測，檢測結果呈陰性。9月15日，何某因喉嚨痛、發燒到漳州市第五醫院就診，核酸檢測結果呈陽性。隔日，經判定為確診病例（輕型），已轉至市定點醫院隔離診治。

至此，福建此輪疫情已蔓延莆田、廈門、泉州、漳州四地。從2020年2月15日起，漳州市無報告新增本地確診病例和疑似病例。因此，漳州這一病例也打破當地長達1年7個月的無新增本土確診病例和疑似病例記錄。

漳州市委書記張國旺昨主持召開市委常委會議暨疫情工作領導小組會議。會議指出，目前福建省內疫情形勢嚴峻複雜，漳州市面臨的外防輸入壓力巨大，防控任務緊迫繁重。各級各部門要進一步深化思想認識，戰略上藐視、戰術上重視，把抓好疫情防控作為當前頭等大事，做好打大仗、打硬仗、打苦仗的充分準備。

自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例261例，現有本土無症狀感染者9例。國家衛健委赴福建工作組專家研判，目前福建疫情處於上升期，疫情形勢依然十分嚴峻；莆田疫情低齡兒童感染多，但症狀較輕；目前還未發現疫情向外省外溢，福建省內其他城市應提高警惕。