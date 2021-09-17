28歲西洋小天后亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande），今年初她在洛杉磯好萊塢買下約4億台幣的豪宅，但於9月10日星期五晚上，是她的噩夢之夜，一個持刀男子半夜想闖入她家。

亞莉安娜在美國有著鐵肺歌后之稱，她的音樂作品充滿獨特個人魅力，風靡海內外的高人氣在社群達到2.6億人追蹤，但有位23 歲的亞倫布朗（Aharon Brown）歌迷太瘋狂，在9月10日星期五晚上凌晨2點持刀想要闖入亞莉安娜的豪宅與她交談；他會很快被保安人員攔住，然後在保全面前揮舞著他的刀。

據TMZ雜誌報導，亞莉安娜保人員不得不打電話給洛杉磯警方，讓警方帶走這位年輕人，亞莉安娜尚未對這一事件做出回應。

此外，亞莉安娜面臨粉絲的瘋狂已經不是第一次了，有位瘋狂男歌迷在2020年自稱瘋狂愛上亞莉安娜且意圖謀殺她，多次出現在她家前，想親自給她送情書。在六次嘗試後被警方逮捕，該男子最終被控身體傷害（向警察吐口水）和擅自闖入。