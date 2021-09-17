歐洲議會在當地時間16日壓倒性通過對中國戰略報告案，呼籲歐盟制定對中國的新戰略，其中，報告對「中歐投資協定批準程序的啟動」提出更加強硬的條件。

外媒引述歐洲議會報告指出，在中國解除對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，中歐投資協定的批準程序不能啟動。歐洲議會官網公布消息指出，該提案以570票贊成、61票反對、40票棄權的表決結果高票通過。

歐洲議會建議，歐盟與中國在人權、氣候變化、核裁軍、應對全球健康危機和多邊組織改革等一系列全球挑戰方面繼續開展合作。公衛疫情方面，則呼籲歐盟與中國合作，通過風險測繪和早期預警系統等方式，改善對可能演變為流行病或大流行的傳染病的應對。

中國駐歐盟使團發言人指出，中歐雙方的共同利益遠大於分歧，政治制度和發展道路上的差異不應成為合作的障礙。發言人強調，中歐關係行穩致遠的關鍵，是要堅持相互尊重和對話合作，衝突對抗對雙方和全世界都有百害而無一利。