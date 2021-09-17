蘋果新機iPhone 13發表會後市場反應雖然兩極化，但有不少人預期此次加量不加價，有望帶動換機潮，由於i12也大降價，投資專家也對今年蘋果手機整體銷售看法正面，隨著i13從今（17）日起開放預購、並將於下周五（24日）問世，可望帶動台廠供應鏈一波拉貨潮，概念股今天股價齊步放亮走揚。

台廠i13概念股中，今天以宏捷科及鴻準表現最亮眼，股價約大漲3％以上，另國巨、穩懋等也上揚2％多，雙鴻、鴻海、台虹、臻鼎-KY、台積電、玉晶光等都上漲超過1％。