每個老闆都希望能找到頭腦聰明、溝通力強的員工，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，金牛座、摩羯座、天蠍座、水瓶座、雙子座的人天生工作能力強，因此總是很受老闆寵愛。

▍第五名 金牛座

金牛座個性踏實穩定，在職場上屬於埋頭苦幹的實力派，只要給他們明確的目標跟方向，他們就會一路勇往直前，絕不輕言放棄，他們堅信只要敢拚就會成功！對老闆而言，他們屬於非常穩定、可信賴的員工，更是得力助手。為了賺更多錢，享受更好的生活品質，金牛座只追求實際到手的數字，而且他們不喜歡請假，如此穩定又追求業績的人才，總能深得老闆的歡心。

▍第四名 摩羯座

摩羯座在工作上很敬業又負責，他們自有一套做事方式，臨危不亂是他們最大的優點，向來給人冷靜專業的形象，除了很守本分之外，他們也具備超強責任感，絕對不容許出差錯，可說是安排進度的細節控，很有潛力成為優秀的主管。而且摩羯座的人做事不會好大喜功，也不與他人鬥爭，總是默默完成任務，是老闆最愛的功臣。

▍第三名 天蠍座

天蠍座充滿個人魅力，在職場上猶如獵鷹般英勇，很渴望成功，是勇於殺敵的鐵血戰將。愛恨分明的天蠍座很希望自己能得到賞識，所以他們會盡量充實自我，讓自己的成就屢屢突破，幫老闆打天下。不過樹大招風，天蠍座的人有時太專注自己的目標，沒有顧慮到他人的感受，反而會遭受嫉妒，建議別因為老闆寵你就恃寵而驕。

▍第二名 水瓶座

源源不絕的創意是水瓶座的強項，他們擅長跳脫舊有框架，想出厲害的方法，突破上司或老闆的盲點，雖然他們太過古靈精怪，偶爾會讓人質疑，但絕佳的思考能力總能讓人讚嘆。而他們對於金錢很敏感又精明，不喜歡浪費力氣，只想用CP值最高的方式，直搗核心做事情，可以說是難得一見的人才。

▍第一名 雙子座

鬼才型的員工非雙子座莫屬，他們非常聰明，性格千變萬化，溝通力很強，可在工作上發揮才能。他們對事業很有野心，會求新求變提升自己，甚至超越現有工作要求的範圍，也因為這樣，不怕麻煩的他們常常是一人當多人用，處理完自己分內的工作，還額外處理很多雜事，雖然看似辛苦，但對雙子座而言其實非常輕鬆。老闆總把他們捧在手心，更會給他們很多自由發揮的空間。