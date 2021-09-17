「2021優良觀光工廠評選」出爐，今年由台塑生醫健康悠活館、台灣味噌釀造文化館、宏洲磁磚觀光工廠、紅頂榖創穀物文創樂園、雄獅文具想像力製造所、黑橋牌香腸博物館、塔吉特千層蛋糕大使館及萬國通路創意觀光工廠等8家獲選，多數是開幕沒幾年的的新形態工廠，經濟部表示未來會重點推廣。

經濟部工業局每年舉辦優良觀光工廠選拔，彰化的台塑生醫健康悠活館優點為為透過各項檢測體驗教遊客悠活健康，台中豐原的台灣味噌釀造文化館傳承日式味噌與台灣古早味的、宏洲磁磚觀光工廠訴說著鶯歌地區陶瓷文化之美，高雄的紅頂榖創穀物文創樂園則充滿每個家庭榖物飲回憶，還有全台第一家以行李箱為主題的萬國通路創意觀光工廠等，每間都有自己的產業知識傳承特色。

雖然旅遊市場深受疫情影響，工業局局長呂正華表示，本年度獲選的8家是在產業轉型特色觀光中的佼佼者，未來工業局將協助進行重點推廣。

經濟部為鼓勵觀光工廠自我提升、朝向特色化發展，自2009年起推動優良觀光工廠評選機制。