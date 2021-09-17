中秋節連續4天假期，本土疫情逐步趨緩，台中警方預估今年中秋連假返鄉、旅遊交通需求將大幅增加，各地將可能湧現返鄉過節之人（車）潮。自9月17日至21日，連續5天中秋節連續假期交通疏導及管制，並視疫情及交通狀況變化機動、彈性調整疏導情形。

台中市交通警察大隊指出，秋節前1天（17日)及最後1天（21日)預估將以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道之周邊道路，屆時於本市各重點路段（口）加派員警、義交加強交通指揮疏導；另18日至21日加強各大觀光熱區、熱點及百貨商圈等周邊道路巡邏及交通維護

高速公路交通疏導措施：(一)高乘載管制、入口匝道封閉：台中市無(二)收費措施：採單一費率；另9月18日至20日每日0至5時；21日0至10時國道全線暫停收費，駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，避開壅塞。

中秋節連假期間，台中市易車多路段：(一)國道1號豐原交流道銜接中山路及中正路周邊道路(二)國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路周邊道路(三)國道1號台中交流道銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路(四)國道1號南屯交流道銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路(五)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

10大觀光熱區、熱點：(一)新市政中心百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院(二)草悟道、市民廣場(三)逢甲夜市(四)中央公園、台中公園(五)霧峰林家(宮保第園區)(六)東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道(七)梨山、新社、東勢林場等風景區(八)大甲鎮瀾宮。(九)清水高美濕地(十)谷關風景區。

台中市警察局長蔡蒼柏呼籲，在連假期間將加強落實執行交通疏導工作，全力維持本市道路交通順暢，如有行經壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，以維交通安全。

台中市交通警察大隊長陳松寅表示，中秋節連續假期規劃相關疏導管制措施執行，疫情期間，警方取締酒駕執法強度不鬆懈，嚴防酒駕違規肇事，呼籲用路人切勿存有僥倖心態，「喝酒不開車、開車不喝酒、翌日宿醉不上路」，安全才是回家唯一的路。