國外近日發生一起離譜事件。一名女子得知親姐姐與自己的老公有染，氣得直接衝到姐姐正在面試的公司裡，把姐姐從面試官面前拖下來一頓暴打，讓一旁的面試主管們都看傻了眼，而這失控的畫面也隨之在Twitter上瘋傳。

Wife Crashes Her Sister’s Job Interview After Finding Out She Slept With Her Husband pic.twitter.com/2SzzFPu3kS — Dallas (@59dallas) September 11 2021

綜合外媒報導，妹妹發現姐姐與自己的丈夫睡過以後，她崩潰得直接殺去找姐姐理論，當時姐姐正在面試一份工作，妹妹在抵達現場後，將姐姐拖下椅子，失控的對她拳打腳踢，還重甩巴掌後把對方打趴在地、不停求饒。一旁的面試主管見到這一幕都愣住了不敢動作，直到最後才由旁邊的工作人員拉開。

這段影片由網友達拉斯（Dallas）上傳，標題為「妻子在發現姐姐與丈夫睡過之後，使姐姐工作面試失敗」，目前已經累計超過400萬次觀看，轉發超過一萬次。

影片一出引起熱議，紛紛表示看了很過癮之外，不少網友覺得外遇這件事情不是只有女方有錯，丈夫也有過錯，認為妹妹要打的人應該是丈夫而不是姐姐，還有許多人好奇想知道姐姐面試有沒有成功。