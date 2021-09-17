中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（本報系資料照）

今天國內新增8例新冠肺炎確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北幼兒園群聚累計33人染疫，再增5人驗出Delta，分別是案16185、案16166、案16154、案16205及案16204。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的2名本土個案都住在台北市，其中1人為70多歲女性（案16226），5月同事確診時曾被匡列，期間沒有不舒服，近期為動手術入院採檢確診，Ct值38，已匡列1接觸者

莊人祥指出，另一人則是20幾歲的女性（案16227），5月2位家屬與男友確診，當時個案雖然有感冒症狀，但沒有接受採檢，因此當時沒有被確診。此次主要是因為個案的母親要入院，接受陪病採檢檢出。個案在9月10日陰性，15日出現症狀，16日檢出陽性，Ct值33，看來像是過去感染的個案，已匡8名接觸者。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(案16228、案16230)、印尼(案16229、案16233)、立陶宛(案16231)、馬來西亞(案16232)入境，入境日介於9月3日至9月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

莊人祥表示，新北幼兒園群聚案累計33染疫，新增5人檢出Delta，為案16185、案16166、案16154、案16205及案16204。目前共匡列3596人接受採檢，其中有3440陰性，128人檢驗中。

對於桃勤女員工（案16213)的病毒序列是否和其他Delta群聚案相同？莊人祥表示，個案的全基因定序結果尚未出爐。

莊人祥表示，本周新增11境外移入個案、17名本土個案檢出Delta，其中本土個案包括16名9月份的幼兒園群聚個案，另1人為桃勤員工。國內至今合計149人感染Delta，其中43例為本土個案。

指揮中心統計，國內累計16123例確診，分別為1494例境外移入，14575例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例死亡病例，其中829例本土；另10例為境外移入。