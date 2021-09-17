根據17日日本央行最新數據，截至6月底，全日本的家庭一共擁有1,992兆日圓，約18兆美元資產，創下新高，較2020年同期成長6.3%，這是因為大家不花錢以及股票上漲所致。

其中，現金與存款增加4%至1,072兆日圓，也創歷史新高，部分原因是日企發放夏季獎金。另外，由於日股走高，日本散戶增加，所擁有的股票平均上漲3成、共值210兆日圓。

同時在公司行號方面，非金融單位的日企向當地金融機關的融資小增0.4%、至353兆日圓。與3月底時的7.6%相比，出現減少現象，表示這些日企手頭上資金還算充沛，不需要向銀行借錢。

日本央行統計，非金融日企的現金與存款增加4.6%至316兆日圓，約占成長8.4%，規模達1226兆日圓的總資產比例4分之1。

為救經濟，日本央行一直有購債計畫，因此持有的日本公債也增3.7%至540兆日圓。因此，在日本1224兆日圓政府公債中，日央行握有44.1%，而海外投資人則有約162兆日圓，增加7.9%，比重為13.2%。