蘋果正式發表「iPhone 13」系列手機，各大電商搶攻蘋果新機商機，網家(8044)旗下PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、創業家(8477)旗下生活市集都在今天晚間8點開放預購，網家預期，今年特殊色iPhone 13粉紅與iPhone 13 Pro天峰藍，將成為多數消費者採購首選，可望帶動全站整體Apple銷售再創高峰。

網家指出，PChome 24h購物提供iPhone 13、iPhone 13 Mini的128G/256G/512G規格及粉紅、星光、午夜、藍、紅等五色；iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的128G/256G/512G/1TB規格及天峰藍、石墨、銀、金等四色，全方位滿足消費者需求。

此外，為提供消費者更多元的選擇，PChome 24h購物Apple旗艦館推出系列機種及周邊配件相關優惠活動，包括iPhone 12系列新機大幅降價4,000元，iPhone 12 128G只要24,500元等。

Yahoo奇摩購物中心將於今晚8點開放預購，涵蓋4款全新系列機種，並將在9月24日早上8點正式開賣。全新iPhone13系列手機推出引發汰換潮，但也不少消費者預期舊機降價趨勢進而採購，帶動Yahoo奇摩拍賣iPhone 12一周搜尋量增長超過3成。Yahoo奇摩購物中心也推出Apple舊機與周邊商品降價優惠吸引消費者。

生活市集剛剛結束99購物，而銷售熱度最高的是手機，手機銷售於8月底開學季就開始有顯著表現，於99購物節主波段更成長50％，其中以iPhone系列銷量為最佳，顯示即便臨近新機上市，消費者對於iPhone購買需求仍旺盛。為滿足果粉舊換新需求，生活市集準備充足貨量，於9/17晚間8點整開放預購，並祭出雙重購機活動。