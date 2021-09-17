遠東銀(2845)股東常會通過配息0.326元、配股0.191元，今（17）日以10.55元參考價除權息交易。遠銀股價近期回升至10.95～11.15元區間盤整，今日開高小漲0.95％至10.65元，填權息約18.18％，早盤持穩盤上，於填權息路上溫吞前行。

遠銀2021年上半年合併淨收益55.86億元、年減0.97％，為近3年同期低點。提存前稅前淨利22.32億元、年減4.2％、稅前淨利16.42億元、年減9.56％。稅後淨利14.49億元、年減10.28％，為近11年同期低點，每股盈餘（EPS）0.42元。

遠銀上半年資產7000億元、年增7％，淨值4900億元、年增2.3％。放款餘額4220億元、年增5.7％，存款餘額5840億元、年增達9％。逾放率降至0.38％，為2019年底以來低點，備呆覆蓋率提升至366％、放款覆蓋率1.38％。

遠銀目標今年總資產達7050億元，放款達4340億元、存款達5760億元，其中上半年存款達5840億元、已順利提前超標。展望後市，遠銀預期下半年資產可望維持穩健成長、應可順利達標，放款業務亦有不少企業放款案，預期下半年可望順利達標。

同時，遠銀聚焦提升獲利能力，上半年較疲弱的法金業務，將鎖定生技、金融、資服、汽車集團、基礎建設等產業，提供併購、專案融資、資本支出等金融業務。該行表示，目前手上已有不少海外企業放款案，預期可望帶動下半年手續費收益顯著成長。

個金業務方面，遠銀則聚焦投資、貸款、高利潤房貸及信託業務等4大方向。遠銀預期，下半年放款可望持續成長，認為不會出現太多壞帳提存，提存費用將維持穩定，希望帶動放款收益率持續提升。但市場資金過多仍影響運用配置，淨利差預期維持1.02～1.04％。