中山大學「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」17日揭牌，未來將培育國防科技人才。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學研發的台灣第一艘自製小型潛艇已實海測試成功，「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」17日也揭牌成立，未來將扮演政府國防科技智庫，起草國防科技白皮書，推動全國「先進船艦及水下載具」領域相關國防關鍵技術及硬體開發，培養國防科技人才。

中心揭牌儀式由中山校長鄭英耀與國防科技學研總辦公室召集人蔡志宏主持，國家實驗研究院院長吳光鐘、國防科技學研總辦公室專家張學斌、主任鞠萍章，以及中山科學研究院督導長任碩等多位專家學者與會見證。

中心主任王朝欽指出，將布局短期5年、中期15年、與長期30年的海洋國防需求。主要任務將依照總辦公室的規劃與動態調整，以國防科技發展藍圖與白皮書規劃，培育水下載具創新產業發展所需的關鍵人才為優先項目，提升國內海洋國防科技研究開發能量，並成為軍事科技研發和學術技術交流的橋梁，做軍事科技研發布局的重要後盾。

校長鄭英耀強調，第一代雙載水下載具（MUV）2月份已在台南安平港成功完成水下8米動力航行測試，開創台灣自製水下載人載具首次水下動力航行紀錄，也為台灣海洋水下科技締造嶄新里程碑。研發團隊目前規劃前往小琉球，將在充滿暗流的實際海洋不可測環境中，「載人」下潛至10至20米深海域。

王朝欽表示，第一代MUV可用於海底觀光、箱網養殖、水下能源資源探勘調查。在技術自主方面，可結合水下聲納技術發展水下探勘、水下救援，在軍事國防方面，更可配合國家的潛艦國造政策，加入AI功能，協助海底航行與發展智慧型防禦武器，為台灣建立海底防線。

科技部和國防部為培育國防科技人才，日前共同提出「學研中心」計畫，5年投入50億元，評選3至6所大學成立「學研中心」，每月提供3萬至6萬元獎學金，培育150位具有國防科技專業的碩博士生。科技部指出，現今科技發展迅速，國防科技與民間產業科技通用性高，國防科技人才未來將有很好的機會進入產業界，同步帶動台灣產業升級。