玻利維亞一名女子日前在當地一間速食店吃漢堡時，突然覺得牛肉口感特別Q彈，始終嚼不爛，沒想到吐出細看竟然是一根人類手指，當場情緒崩潰。

綜合外媒報導，貝尼特斯（Estefany Benitez）近日前往當地連鎖速食店點了一份牛肉漢堡餐，在她大快朵頤之際，卻突然發覺其中一塊肉特別Q彈有嚼勁，因為實在嚼不爛，她便吐出細看，沒想到卻赫然發現自己剛剛咀嚼的是一根腐爛的人類手指，嚇得她寒毛直豎，立刻向店家反映。

店家得知後連忙道歉，直言部分食材都是在其他地方製作，完成後再分送各分店，過去從來沒發生過這樣的事情。由於店家態度十分有誠意，並承諾會暫時關閉餐廳處理，貝尼特斯當下便不再追究。

不過貝尼特斯回家後依舊感覺噁心，加上發現速食店又裝作若無其事的繼續販售漢堡，讓她決定將整起事件PO網。消息一出隨即引爆網友熱議，速食店發言人表示，一名工人在準備漢堡肉時不慎被切斷手指，才會導致這起不幸事件，當地警方也證實確有此事。目前當地消費者權益部門下令暫時關閉速食店，並對店家進行開罰。