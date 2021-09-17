公平會提及，foodpanda在契約中限制合作餐廳在平台刊登價格必須與實際店內價格一致，削弱其他外送平台與foodpanda競爭的能力，要求合作餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，處200萬元罰鍰，對此foodpanda指出，為避免消費者因購買方式不同而須多支出餐點費用，因此設有店內價選項供店家自行選擇。
foodpanda說，選擇店內價的店家，可於APP內獲得免費專區行銷曝光及識別標示。由於目前尚未收到公平會相關文件，對詳細裁罰理由尚不了解，後續將依裁罰內容評估是否提起救濟。
公平會提及，foodpanda在契約中限制合作餐廳在平台刊登價格必須與實際店內價格一致，削弱其他外送平台與foodpanda競爭的能力，要求合作餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，處200萬元罰鍰，對此foodpanda指出，為避免消費者因購買方式不同而須多支出餐點費用，因此設有店內價選項供店家自行選擇。
foodpanda說，選擇店內價的店家，可於APP內獲得免費專區行銷曝光及識別標示。由於目前尚未收到公平會相關文件，對詳細裁罰理由尚不了解，後續將依裁罰內容評估是否提起救濟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。