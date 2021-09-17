台中市長盧秀燕呼籲中央盡速配發莫德納，讓9月底前應接種莫德納第二劑的民眾提升疫苗完整保護力，獲中央允諾配發，台中市75歲以上的長輩，第一劑打莫德納的長者近2萬9000人，將在23、24日為長者施打第二劑莫德納。

盧秀燕今日於「台中市中央振興券加值計畫措施公布記者會」時表示，中央昨日宣布開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10周以上的75歲以上長輩及65歲以上原住民，可接種第二劑莫德納疫苗。

台中市將於中秋連假後，由區里鄰系統發放疫苗注射通知書，下周四、五9月23、24日兩日將開設快打站，為全市近2萬9000位的75歲以上長輩，及65歲以上原住民接種莫德納疫苗。

她指出，將在下周四、五開始為75歲以上長輩接種第二劑莫德納，因為明天開始中秋連續假期，所以連續假期一結束，台中市府的鄰里系統，馬上會去發注射通知單。

「已經確定在下周四、下周五為第一劑施打莫德納的長者，施打第二劑」，盧秀燕說，第一劑施打莫德納的75歲以上長者，大概有近2萬9000人左右。

盧秀燕說，75歲以上長者如符合資格者不要著急，中秋節連假結束後，里鄰長就會分送注射通知，長者可以持注射通知單及疫苗接種黃卡、健保卡、身分證與黃卡完成第二劑莫德納接種。

衛生局指出，統計至今日上午8時，台中市已完成新冠疫苗接種154萬4977劑次，劑次人口比為54.8；其中，完成第一劑疫苗接種的137萬2380人中，接種莫德納疫苗占35萬8720人，但完成莫德納第二劑疫苗接種僅4萬583人，還有31萬8137人尚未接種二劑，其中有2萬8152人為75歲以上長者。

民政局指出，各區公所將陸續發放新冠肺炎疫苗第二劑注射通知書，並以「分里、分時段」原則分流接種，請長輩按通知時間，攜帶通知書、健保卡、身分證並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知書指定的時間、地點前往快打站施打。

台中市獲配莫德納疫苗3萬5000劑，9月23、24兩日全市將開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，為已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10周以上的75歲以上長者及65歲以上原住民接種莫德納疫苗；快打站接種結束後，結餘的莫德納疫苗將配送至各合約醫院開診，提供居住台中市符合7月9日前接種，且間隔滿10周以上的75歲以上長輩及65歲以上原住民預約接種第2劑，以提升長輩完整疫苗保護力。